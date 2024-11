Apertura mixta del USDCLP y movimientos globales clave

El Dólar internacional abre ligeramente al alza, aunque mantiene un tono bajista acumulado durante la semana. Este comportamiento sigue a datos económicos positivos en Chile, que reportó un aumento del PIB de 2.3%, superando por 0.1 puntos porcentuales las expectativas. Factores principales para el Dólar Declaraciones de la FED: Hoy hablarán los miembros Barr, Cook y Bowman, y se espera que ofrezcan pistas sobre la dirección de la política monetaria en las próximas reuniones. Si sugieren un retraso en los recortes de tasas , el Dólar podría fortalecerse, alcanzando niveles de $980.

, el Dólar podría fortalecerse, alcanzando niveles de $980. Por el contrario, comentarios más acomodaticios podrían empujar al Dólar hacia los $960. China y su impacto global: Los índices bursátiles de China abrieron con una subida del 0.5% , respaldados por la estabilidad en sus tasas de interés, que se mantuvieron sin cambios, alineándose con las expectativas.

, respaldados por la estabilidad en sus tasas de interés, que se mantuvieron sin cambios, alineándose con las expectativas. El aumento en las exportaciones chinas también contribuye a un optimismo moderado en los mercados. Mercado del cobre y su relación con el Dólar El precio del cobre muestra una leve alza, situándose en 9.115 USD/tonelada, influenciado por la estabilidad de las tasas chinas. Este comportamiento refleja un mercado más equilibrado, aunque con cautela ante posibles cambios en la demanda global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas para el Dólar Corto plazo : El Dólar podría experimentar movimientos correctivos tras haber alcanzado niveles máximos recientes.

: El Dólar podría experimentar tras haber alcanzado niveles máximos recientes. Catalizadores clave del día: Las declaraciones de la FED serán determinantes para definir el tono del Dólar, especialmente si impactan las expectativas sobre los recortes de tasas en EE. UU. En este contexto, los mercados estarán atentos no solo a los mensajes de los funcionarios de la FED, sino también a cualquier cambio en el panorama global, como datos adicionales de China o movimientos en los precios de las materias primas. USDCLP M30 Fuente: xStation 5

