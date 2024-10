Apertura USDCLP 05.09.2024

El Tipo de Cambio USD/CLP Sube a $941 tras Débil Informe de Empleo ADP en Estados Unidos El tipo de cambio USD/CLP experimentó un fuerte repunte, alcanzando los $941, impulsado por una combinación de factores tanto locales como internacionales. En primer lugar, el dato de empleo ADP en Estados Unidos sorprendió a la baja, mostrando una creación de empleos mucho menor a la esperada, lo que generó volatilidad en los mercados y un debilitamiento del dólar a nivel global. Sin embargo, en Chile, el dólar se mantiene fuerte debido a la reciente desvalorización del peso chileno, tras un nuevo recorte de 25 puntos base por parte del Banco Central de Chile, una medida ya anticipada por el mercado pero que llevó al tipo de cambio a subir $16 pesos en la última sesión. Por otro lado, el cobre ha mostrado una leve recuperación en la jornada tras iniciar septiembre con una caída cercana al 3%, aunque sigue bajo presión por las preocupaciones sobre la demanda desde China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado ahora está a la espera de los datos de empleo en Estados Unidos, incluidos el NFP y la tasa de desempleo, que serán claves para definir si la Reserva Federal llevará a cabo un recorte de tasas en septiembre. Un dato en línea con las expectativas podría generar un relajamiento en el dólar, llevando al tipo de cambio a niveles cercanos a los $935. Sin embargo, si los datos continúan decepcionando, podríamos ver que el dólar cruce los $944, abriendo la puerta a nuevos máximos en torno a los $950 pesos en el corto plazo. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "