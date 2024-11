Apertura USDCLP 05.11.2024

Perspectivas del Tipo de Cambio en Función de las Elecciones en EE.UU. y el Panorama Asiático La evolución reciente del tipo de cambio muestra una tendencia de debilitamiento del dólar, pero el comportamiento futuro de la divisa dependerá de dos factores cruciales: los resultados preliminares de las elecciones en EE.UU. y las políticas económicas de China. Ambos elementos están generando una fuerte expectativa de volatilidad en los mercados de divisas, con escenarios posibles dependiendo de los resultados políticos y económicos. Escenarios Clave: Elecciones en Estados Unidos Victoria de Donald Trump: Se espera que una victoria del candidato republicano genere un incremento en la volatilidad en los mercados, lo cual podría traducirse en una demanda de activos seguros y favorecer al dólar en el corto plazo.

en los mercados, lo cual podría traducirse en una demanda de activos seguros y favorecer al dólar en el corto plazo. Con esta posible victoria, el tipo de cambio podría experimentar un "rebote" hacia el nivel de 965 y, en un escenario de fortalecimiento sostenido, incluso alcanzar los 976. Triunfo o ventaja de Kamala Harris: En caso de que Harris tome la delantera o resulte victoriosa en las primeras rondas, el mercado anticipa presiones negativas sobre el dólar , dado que su agenda tiende a inclinarse hacia políticas expansivas que podrían reducir la demanda de activos denominados en dólares.

, dado que su agenda tiende a inclinarse hacia políticas expansivas que podrían reducir la demanda de activos denominados en dólares. Con este resultado, el tipo de cambio podría romper el nivel actual y caer hasta 940, especialmente si otros factores se alinean para debilitar la posición del dólar en los mercados. Dinámica Económica en Asia: Políticas de Apertura en China Además del contexto electoral en EE.UU., el mercado está atento a las señales provenientes de Asia, en particular de China, donde el primer ministro Li Qiang ha prometido una mayor apertura económica. Esta declaración ha generado optimismo entre los inversores, incentivando expectativas de flujos de capital hacia la región. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estímulos Fiscales en China : Los detalles pendientes sobre nuevos paquetes de estímulo fiscal por parte de Pekín representan un potencial catalizador para el crecimiento económico y para el fortalecimiento de las monedas asiáticas.

: Los detalles pendientes sobre nuevos paquetes de estímulo fiscal por parte de Pekín representan un potencial catalizador para el crecimiento económico y para el fortalecimiento de las monedas asiáticas. Impacto en el Tipo de Cambio: Si estos estímulos son implementados de manera significativa, podrían impulsar aún más la demanda de activos asiáticos, presionando a la baja el tipo de cambio y manteniendo la tendencia bajista hacia niveles como los 940, siempre y cuando las condiciones en EE.UU. también favorezcan esta dirección. Resumen del Comportamiento del Tipo de Cambio Cierre anterior : 952

: 952 Apertura de la jornada : 949

: 949 Soporte clave : 948

: 948 Posible caída hacia : 940 (si los estímulos en China y una posible victoria de Harris fortalecen las monedas asiáticas).

: 940 (si los estímulos en China y una posible victoria de Harris fortalecen las monedas asiáticas). Rebote posible hacia: 965 o hasta 976 (si Trump obtiene una victoria, reforzando el dólar). USDCLP M15 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "