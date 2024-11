Apertura USDCLP 06.11.2024

Dólar se fortalece tras la victoria de Trump y PMI sólido en EE. UU.; mercados a la espera de decisiones de tasas y datos de China El dólar internacional comenzó la jornada en alza, apreciándose un 1,65% y alcanzando los $972 pesos en los mercados globales. Este movimiento refleja la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la publicación de un dato de PMI de servicios superior a lo esperado, lo que contribuye a una mayor fortaleza de la moneda estadounidense. Factores clave en el alza del dólar Victoria de Trump: La asunción de una política económica y fiscal posiblemente favorable para el crecimiento y el dólar se refleja en la apreciación de la moneda. Datos sólidos de PMI: El dato positivo en el PMI de servicios de EE. UU. indica una expansión económica que podría justificar la resiliencia del dólar. Expectativas sobre tasas de interés en EE. UU.: Mañana se espera el anuncio de la política monetaria, con una posible reducción de 25 puntos básicos. Un recorte podría impulsar aún más al dólar, dado el atractivo de los activos en dólares en un entorno global incierto. Impacto en los mercados asiáticos y en el cobre Los mercados de China abrieron en baja, reflejando una caída en sus principales índices bursátiles del -2,45%, mientras los inversionistas esperan la publicación de la balanza comercial del gigante asiático. Este informe podría influir en las perspectivas de crecimiento de China y en la demanda de materias primas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del cobre también muestra un retroceso de -2,36% en su apertura, ante la ruptura de la tendencia alcista que comenzó en marzo de 2024. Las correcciones en el cobre podrían continuar si persisten las dudas sobre la demanda de China, el mayor consumidor de este metal. Escenarios para el dólar en los próximos días Escenario alcista : Si las expectativas de recorte de tasas en EE. UU. y los datos económicos en China resultan desfavorables, el tipo de cambio del dólar podría alcanzar los $989 pesos .

: Si las expectativas de recorte de tasas en EE. UU. y los datos económicos en China resultan desfavorables, el tipo de cambio del dólar podría alcanzar los . Escenario bajista: En caso de que las decisiones de tasas y la balanza comercial de China sean positivas para el crecimiento, podríamos ver una corrección hacia los $967 pesos. El mercado mantendrá un enfoque cauteloso en la espera de estos datos clave, que serán determinantes para el curso del dólar y el comportamiento de las materias primas. Fuente: xStation 5

