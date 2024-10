Apertura USDCLP 09.09.2024

El dólar retoma impulso tras datos laborales y expectativas de la FED El dólar internacional comenzó la semana con un fuerte repunte, alcanzando niveles no vistos desde principios de mes. Este movimiento fue impulsado por los datos de las Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU., que, aunque no cumplieron con las expectativas del mercado, superaron ampliamente el dato anterior, brindando un respiro al billete verde. A lo largo de la semana, se esperan declaraciones clave de varios miembros de la Reserva Federal (FED), incluyendo al vicepresidente de supervisión, Barr. Sus comentarios podrían ser decisivos para anticipar la magnitud del recorte de tasas de interés esperado para la reunión del 18 de septiembre, con un consenso fluctuante entre 25 y 50 puntos base, e incluso algunos analistas proyectando una reducción de 75 puntos base. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el plano internacional, la economía china sigue mostrando señales de desaceleración, con una inflación general que ha caído al ritmo más bajo en tres años y medio. Sin embargo, la inflación de los alimentos ha subido debido a adversidades climáticas, lo que ha generado expectativas de nuevos estímulos por parte del gobierno chino. Este contexto ha impulsado el precio del cobre, que sube un 1.7% en la jornada, mientras que el tipo de cambio en Chile se mantiene alrededor de los $943. Si el cobre continúa su tendencia al alza, podríamos ver al dólar retroceder hacia los $935 en los próximos días. En cambio, si el dólar internacional sigue fortaleciéndose, el siguiente objetivo para el tipo de cambio sería alcanzar los $955. USDCLP Fuente: xStation 5

