Apertura USDCLP 09.10.2024

El dólar internacional registra una jornada alcista, con un aumento cercano al 0.2%, impulsado por recientes declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos. Entre los destacados, Susan Collins y Raphael Bostic señalaron que, aunque la inflación ha mostrado signos de moderación, continúa en niveles elevados, lo que respalda un dólar más fuerte. Además, se espera que otros miembros de la FED emitan comentarios a lo largo del día, lo que podría consolidar la tendencia del dólar, mientras el mercado está atento al dato clave de la semana: el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En contraste, el cobre presenta una jornada bajista, con una caída cercana al 0.76%, en un contexto marcado por la creciente preocupación sobre la economía china. Los inversores esperaban señales más contundentes de estímulos económicos por parte del gobierno chino, que no se han materializado, lo que ha llevado a tomas de ganancias y una caída en los principales índices chinos. Esto ha afectado particularmente a las acciones de mineras de cobre, generando presión en el precio del metal. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil De cara a la evolución del dólar en el mercado cambiario chileno, los analistas anticipan que, si los funcionarios de la FED continúan con un discurso agresivo en torno a mantener las tasas de interés, el dólar podría acercarse a la barrera de los $940 pesos por dólar. En cambio, si los comentarios apuntan a una mayor disposición para reducir las tasas en el futuro, el dólar podría estabilizarse en torno a los $933 pesos por dólar. Esta jornada será clave para definir la dirección del tipo de cambio y los mercados de materias primas, con la atención centrada en los próximos movimientos de la FED y los posibles anuncios desde China. Fuente: xStation 5

