Apertura USDCLP 10.09.2024

Dólar se mantiene plano mientras el mercado espera datos claves de EE.UU. El dólar a nivel internacional comenzó la jornada cotizando estable, mientras los inversionistas se mantienen atentos a las próximas noticias macroeconómicas que serán publicadas en EE.UU. En contraste, el cobre sigue en terreno negativo, registrando una caída del 0,4% tras la publicación de la balanza comercial china, donde las importaciones siguen mostrando niveles más bajos de lo esperado, afectando la demanda del metal rojo. Durante la sesión, el dólar podría experimentar nuevas alzas, ya que los operadores también estarán atentos al primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Además, la atención está centrada en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EE.UU. este miércoles, un dato clave que influirá en las expectativas de los próximos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, especialmente si la inflación se acerca aún más al objetivo del 2%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El cobre en caída Por su parte, el cobre podría continuar con su tendencia bajista, afectado por los datos económicos decepcionantes provenientes de China. Sin embargo, el mercado espera los nuevos datos sobre préstamos chinos de agosto que se publicarán mañana, los cuales podrían generar confianza y potencialmente impulsar nuevamente el precio del metal. Proyecciones del tipo de cambio En términos de proyecciones para el tipo de cambio, el dólar podría retroceder hacia los $939 si el precio del cobre logra recuperarse. En caso contrario, el peso chileno podría seguir debilitándose, empujando el tipo de cambio hacia el techo de los $950 para extender el impulso hacia los $966 Fuente: xStation 5

