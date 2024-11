Apertura USDCLP 11.11.2024

El Dólar Internacional Retoma su Rally Alcista en un Contexto de Volatilidad y Expectativas Inflacionarias Tras una semana marcada por alta volatilidad, el dólar internacional ha abierto este lunes con una tendencia alcista que ya superó el 0,4% en la sesión, continuando con su racha de apreciación previa a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Este movimiento está respaldado por un contexto de expectativas inflacionarias, preocupaciones políticas y decisiones recientes de la Reserva Federal (FED). Decisión de la Reserva Federal y Efectos en el Dólar La semana pasada, la FED confirmó otro recorte de 25 puntos base en los tipos de interés, una medida ya anticipada por el mercado. Sin embargo, a pesar de esta flexibilización monetaria, el dólar ha seguido fortaleciéndose. Las razones de este fenómeno son complejas, pero destacan las siguientes: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Temores inflacionarios : Las propuestas de campaña del presidente electo, Donald Trump, como recortes de impuestos y la posible imposición de tarifas a ciertas importaciones , generan preocupación. Los analistas consideran que estas medidas podrían intensificar la presión inflacionaria, contrarrestando los esfuerzos de la FED para controlar la inflación.

Perspectiva de políticas fiscales expansivas: Con el control del Senado y la posibilidad de dominar la Cámara de Representantes, Trump se encontraría en una posición favorable para implementar sus políticas, lo que aumenta la percepción de que la inflación podría sobrepasar los objetivos de la FED, llevando a una posible pausa en los recortes de tasas o incluso al retorno de alzas en el futuro cercano. Debilidad en el Mercado Chino y Caída en el Precio del Cobre En el mercado asiático, el sentimiento sigue siendo pesimista. Los estímulos recientemente anunciados por China no han sido suficientes para recuperar la confianza de los inversionistas. Como consecuencia, el cobre experimenta una fuerte caída en su cotización, acercándose a niveles no vistos desde mediados de septiembre. Esto refleja el escepticismo sobre la efectividad de las medidas de estímulo y sobre la recuperación económica en la región. Impacto en el Tipo de Cambio Local: Proyecciones El fortalecimiento del dólar y la caída del cobre perfilan un escenario desfavorable para el tipo de cambio en los mercados emergentes, y en particular en el mercado local, donde el dólar cerró el viernes pasado por encima de los $969. Las proyecciones indican que, de continuar este panorama, es probable ver al dólar superar los $980 y acercarse a los máximos anuales sobre $990. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

