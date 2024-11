Apertura USDCLP 12.11.2024

USDCLP se Mantiene en Máximos con Potencial Alcista a Corto Plazo El par USDCLP continúa en niveles elevados al inicio de la sesión, alcanzando nuevos máximos cerca de los 986 y aproximándose al umbral de 990, un nivel que anteriormente ha funcionado como un fuerte techo técnico y psicológico. Esta marcada fortaleza del dólar frente al peso chileno responde, en gran medida, al reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU., lo que ha influido en la percepción de riesgo y demanda de activos seguros. Factores Claves para la Tendencia en USDCLP Para la sesión de hoy, el comportamiento del tipo de cambio podría fluctuar en función de los pronunciamientos de miembros clave de la Reserva Federal. Entre los oradores programados se encuentran Waller, Kashkari, Barkin y Harker, cuyas declaraciones serán analizadas en detalle por el mercado en busca de indicios sobre la política monetaria para la reunión de diciembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Escenarios Probables para USDCLP: Continuación de la Tendencia Alcista: Si los miembros de la Fed sugieren una pausa en los recortes de tasas o insinúan la posibilidad de mantener el rango actual de tipos de interés, el USDCLP podría recibir un impulso adicional. Esto implicaría un aumento en la demanda de dólares, consolidando el tipo de cambio en los máximos recientes. Retroceso en el Tipo de Cambio: En caso de que los comentarios de los funcionarios de la Fed apunten hacia una reducción de 25 puntos base en diciembre, el dólar podría debilitarse a nivel global, lo que probablemente aliviaría la presión sobre el peso chileno y provocaría un retroceso en USDCLP. Proyecciones Técnicas y Niveles Clave Próximos Niveles de Resistencia : Un avance hacia 990 implicaría una ruptura del canal alcista que USDCLP ha seguido, abriendo el camino hacia nuevos máximos.

: Un avance hacia implicaría una ruptura del canal alcista que USDCLP ha seguido, abriendo el camino hacia nuevos máximos. Soportes Relevantes: En caso de retrocesos, los niveles técnicos de soporte en la zona de 970 a 975 podrían proporcionar un piso temporal para el par. Las expectativas para la política monetaria de la Fed en las próximas semanas serán cruciales para definir la trayectoria de USDCLP en el corto plazo, ya que influirán directamente en la percepción del riesgo y en la liquidez del dólar en los mercados emergentes. USDCLP M15

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "