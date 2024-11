Apertura USDCLP 13.11.2024

El dólar retrocede levemente en espera de datos de inflación en EE. UU. El dólar estadounidense ha registrado una apertura levemente a la baja, reflejando la cautela de los mercados antes de la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos. Tras un período de sólido fortalecimiento, la divisa estadounidense espera estos resultados como un catalizador clave. El mercado anticipa que la inflación intermensual se mantenga en línea con el mes anterior, mientras sigue evaluando si el índice se aproxima al objetivo del 2% anual que busca la Reserva Federal (Fed). Además de los datos, el mercado prestará atención a las declaraciones de varios miembros de la Fed: Neel Kashkari, Lorie Logan y Austan Goolsbee, cuyos comentarios podrían ofrecer pistas sobre la postura futura de la política monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Panorama de otros mercados China : Las bolsas chinas abrieron con un alza del 1.63% impulsadas por el optimismo respecto a posibles estímulos económicos en el país. Los mercados observan con esperanza la posible implementación de medidas de apoyo que fomenten el crecimiento en un contexto de incertidumbre económica.

Cobre: El cobre ha caído un 0.2% en una nueva jornada bajista, acumulando pérdidas recientes. Esta baja se atribuye a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que han generado un clima de incertidumbre y afectado la demanda de metales industriales. Proyección para el dólar y posibles escenarios La tendencia del dólar dependerá en gran medida del dato de inflación. Aquí se presentan dos escenarios posibles: Inflación por debajo de lo esperado: Si la inflación en EE. UU. resulta inferior a las expectativas, el dólar podría debilitarse, con un potencial retroceso hacia los 977 en el mercado internacional. Esto reflejaría una percepción de menores presiones inflacionarias y una menor necesidad de ajustes monetarios por parte de la Fed. Inflación igual o superior a las expectativas: Si el índice de precios se mantiene o incrementa, el dólar podría fortalecerse, reflejando expectativas de mayores ajustes en la política de la Fed. En este escenario, el dólar podría alcanzar un nivel cercano a los 990, impulsado por una posible postura monetaria restrictiva. La evolución del dólar, las reacciones en las bolsas y la respuesta de los mercados de materias primas estarán, por tanto, condicionadas por el dato de inflación y las declaraciones de los funcionarios de la Fed en el transcurso del día. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

