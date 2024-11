Apertura USDCLP 14.11.2024

Apertura a la baja del Dólar tras datos de inflación en EE.UU. El dólar estadounidense experimentó una apertura a la baja en los mercados internacionales luego de conocerse los datos de inflación en EE.UU., que mostraron un comportamiento estable y alineado con las expectativas. Sin embargo, la moneda repuntó nuevamente hacia el cierre de la jornada debido al impacto de la inflación subyacente y a declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal. Claves de los datos de inflación Inflación general : Los datos indicaron que la inflación mensual y anualizada en EE.UU. se mantuvo dentro de las expectativas del mercado, reflejando una economía que continúa en línea con los objetivos inflacionarios de la Fed.

: Los datos indicaron que la inflación mensual y anualizada en EE.UU. se mantuvo dentro de las expectativas del mercado, reflejando una economía que continúa en línea con los objetivos inflacionarios de la Fed. Inflación subyacente: La inflación subyacente registró un aumento del 0,2% mensual, situándose en un 2,6% anual, lo que refuerza la idea de estabilidad inflacionaria, aunque por encima del objetivo del 2% que tiene la Fed. Estas cifras provocaron una reacción en los mercados, fortaleciendo al dólar pese a las declaraciones de miembros de la Fed, quienes reiteraron su "confianza en una mayor caída de la inflación". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativa de la Fed y declaraciones de Jerome Powell Hoy, el mercado se mantiene a la espera de los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, quien ofrecerá una evaluación sobre la dirección de las tasas de interés y las perspectivas de la economía. Sus palabras serán clave para determinar si se esperan más recortes de tasas a corto plazo, especialmente considerando el reciente comportamiento de los precios y el Índice de Precios al Productor (IPP). Movimientos en los mercados chinos e impacto en el cobre Índices chinos : Los índices bursátiles en China abrieron a la baja, con caídas del 0,88%, influenciados en parte por el fortalecimiento del dólar y las expectativas sobre las declaraciones de Powell.

: Los índices bursátiles en China abrieron a la baja, con caídas del 0,88%, influenciados en parte por el fortalecimiento del dólar y las expectativas sobre las declaraciones de Powell. Precio del cobre: En este contexto, el cobre presentó una caída del 1,44%, presionado también por la incertidumbre sobre posibles aranceles adicionales de EE.UU. hacia China. Esta situación mantiene la presión sobre el precio del metal, un componente clave para las economías exportadoras de materias primas. Proyecciones para el dólar en el corto plazo El rumbo del dólar dependerá en gran medida de los datos del IPP y de los comentarios de Powell. Las posibles rutas serían: Escenario alcista : Si los datos de IPP superan las expectativas, podríamos ver al dólar escalar hacia niveles cercanos a $990 o incluso superar la barrera de $980 .

: Si los datos de IPP superan las expectativas, podríamos ver al dólar escalar hacia niveles cercanos a o incluso superar la barrera de . Escenario estable: En caso de un IPP moderado y comentarios que no sugieran recortes de tasas inmediatos, el dólar podría estabilizarse en torno a los $967. Este panorama dependerá en última instancia de la combinación de datos económicos y de la postura de la Fed, en un contexto de cautela global ante las políticas comerciales de EE.UU. y su impacto en las economías asiáticas. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "