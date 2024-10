Apertura USDCLP 17.10.2024

El tipo de cambio se muestra volátil ante el escenario internacional Durante la última semana, el tipo de cambio ha experimentado notables variaciones, alcanzando un máximo de $946 pesos el día de ayer, un nivel que no se veía desde principios de septiembre. A pesar de ello, cerró en $938 pesos, lo que indica una leve corrección, impulsada por un dólar internacional que permanece a la espera de nuevos datos económicos. La volatilidad del tipo de cambio se ha acentuado por diversos factores macroeconómicos tanto en el ámbito local como internacional. Factores internacionales que impactan el tipo de cambio Banco Central Europeo: El mercado espera el anuncio de un tercer recorte de tasas de interés, que bajaría la tasa al 3,25%. Este ajuste afectaría negativamente al euro, debilitándolo frente al dólar, lo que podría fortalecer al billete verde en su índice. Banco Central de Chile: Se espera que el emisor local reduzca su tasa de interés en 25 puntos base, lo que seguiría debilitando al peso chileno, favoreciendo el alza del tipo de cambio. La moneda emergente pierde fuerza en este contexto, impulsada por la política monetaria local y la fortaleza del dólar. Datos económicos de Estados Unidos Hoy se esperan datos clave que podrían definir el rumbo del tipo de cambio en el corto plazo: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Solicitudes de beneficios por desempleo : Se proyecta una caída de 258 mil a 241 mil solicitudes, lo que indicaría una mejora en el mercado laboral.

Ventas minoristas : Se espera un crecimiento mensual del 0,3% , señal de dinamismo en el consumo interno.

Producción industrial de septiembre: Estos datos podrían reforzar la confianza en la economía estadounidense, lo que influiría en la dirección del tipo de cambio. Proyección del tipo de cambio Si los datos económicos cumplen con las expectativas, podríamos ver una leve relajación en el tipo de cambio, llevándolo a niveles cercanos a los $930 pesos en el corto plazo. Sin embargo, en un escenario donde los resultados superen las proyecciones o los bancos centrales ajusten sus políticas más allá de lo anticipado, no se descarta que el tipo de cambio supere los $950 pesos en el corto plazo. USDCLP Fuente: xStation 5

