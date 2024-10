Apertura USDCLP 18.10.2024

USDCLP apunta a la baja tras datos positivos desde China El tipo de cambio dólar-peso chileno se prepara para abrir la sesión del viernes con una caída inicial, situándose en torno a los 942 pesos por dólar, luego de alcanzar un máximo local de 950 pesos durante la jornada anterior. Este retroceso se debe principalmente a las noticias económicas favorables provenientes de China, que han impulsado a las materias primas y fortalecido la moneda chilena. Factores clave que influyen en el mercado cambiario Datos económicos de China: El reciente reporte del Producto Interno Bruto (PIB) y las ventas minoristas de China mostraron un desempeño sólido, generando confianza en los mercados.

y las de China mostraron un desempeño sólido, generando confianza en los mercados. Estos datos han impulsado las bolsas de valores chinas, con fuertes subidas en los principales índices. Declaraciones del Banco Popular de China (PBoC): El gobernador del PBoC señaló que el banco podría reducir el coeficiente de reservas obligatorias (RRR) en 25-50 puntos básicos este año, dependiendo de las condiciones de liquidez.

en este año, dependiendo de las condiciones de liquidez. Además, el regulador financiero chino se comprometió a guiar a las instituciones para aumentar la oferta de crédito y apoyar la recuperación económica del país. Impacto en el cobre: Estas noticias han generado un aumento del precio del cobre, que subió cerca del 1,2%, beneficiando directamente al peso chileno, dada la importancia del metal rojo en las exportaciones del país. Eventos a monitorear en el mercado Comentarios de la Reserva Federal: Se esperan intervenciones de miembros de la Fed a lo largo del día, las cuales podrían influir en las expectativas del mercado sobre la dirección de la política monetaria en Estados Unidos. Datos del sector vivienda en Estados Unidos: Estos indicadores también jugarán un rol clave en la volatilidad del dólar, ya que pueden aportar pistas sobre la salud de la economía estadounidense. Recorte de tasas en Chile: La reciente baja de la tasa de interés por parte del Banco Central de Chile también podría continuar influyendo en el tipo de cambio, al debilitar la moneda local frente al dólar si persiste un entorno de tasas más bajas. Escenarios para el tipo de cambio en la jornada Escenario bajista : Si el mercado continúa enfocándose en los datos positivos provenientes de Asia, el dólar podría romper el soporte de 942 pesos y dirigirse hacia los 936 pesos .

: Si el mercado continúa enfocándose en los datos positivos provenientes de Asia, el dólar podría romper el soporte de 942 pesos y dirigirse hacia los 936 pesos. Escenario alcista: Si los datos de Estados Unidos o los comentarios de la Fed favorecen un fortalecimiento del dólar, es probable que el tipo de cambio se consolide por encima de los 942 pesos, con posibilidad de volver a probar la zona de 950. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

