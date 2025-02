Apertura USDCLP 21.08.2024

El dólar se fortalece mientras el mercado espera las actas de la FED El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista, con un incremento cercano al 0.13% a medida que los mercados aguardan la publicación de las actas de la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos.

Los inversores están atentos a cualquier indicio de flexibilización de la política monetaria.

Si las actas sugieren una posible reducción de las tasas de interés en los próximos meses, esto podría llevar a una depreciación del dólar.

Por otro lado, el cobre también se encuentra en una jornada alcista, con un aumento de 0.83% en su cotización.

. Las empresas del sector se han beneficiado significativamente de esta expectativa, lo que ha dado un impulso adicional al precio del cobre. Proyecciones para el tipo de cambio De acuerdo con lo mencionado anteriormente, durante la jornada podríamos observar que el dólar fluctúe entre los $918 y $928 pesos por dólar. Escenario de baja de tasas : Si las actas de la FED sugieren una reducción de tasas en septiembre, podríamos ver al dólar acercarse a los $918 pesos por dólar. Escenario de mantenimiento de tasas : Por el contrario, si se percibe que la FED mantendrá las tasas en los niveles actuales, podríamos ver al dólar en torno a los $928 pesos .

El desenlace de la jornada dependerá en gran medida de las señales que emita la Reserva Federal a través de sus actas, lo que definirá el rumbo del dólar y su impacto en la economía global. Fuente: xStation 5

