Apertura USDCLP 22.10.2024

Dólar retrocede pero mantiene soporte en 951 pesos tras leve recuperación del cobre El tipo de cambio USD/CLP cerró la sesión de ayer en 951 pesos, lo que representa una caída de 4 pesos desde su reciente máximo de 956. Este nivel de 951, que anteriormente había funcionado como un techo, ahora ha actuado como soporte debido a la leve recuperación del precio del cobre, que subió casi un 1%. La fortaleza del cobre, uno de los principales motores de la economía chilena, contribuyó a contener la apreciación del dólar durante la jornada. Evolución intradía y factores de mercado En los primeros minutos de la jornada, el dólar cotizó por debajo de 950 pesos, intentando nuevamente alcanzar el nivel de 951. A pesar de la volatilidad inicial, el tipo de cambio mantuvo una tendencia alcista, lo que sugiere que el nivel de soporte en 951 sigue siendo relevante. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, la fortaleza del dólar a nivel internacional sigue influenciada por varios factores que podrían seguir impulsando el precio del USD/CLP: Caída en los precios de los bonos a largo plazo en EE.UU. : Esto refleja una salida de capitales hacia activos más rentables, impulsada en parte por dos factores clave.

: Esto refleja una salida de capitales hacia activos más rentables, impulsada en parte por dos factores clave. Posible victoria de Donald Trump en 2024 : Las expectativas de un posible triunfo de Trump han generado preocupaciones sobre un mayor déficit fiscal, lo que podría afectar negativamente los precios de los bonos y fortalecer al dólar.

: Las expectativas de un posible triunfo de Trump han generado preocupaciones sobre un mayor déficit fiscal, lo que podría afectar negativamente los precios de los bonos y fortalecer al dólar. Solidez del mercado laboral en EE.UU.: Un mercado laboral fuerte sugiere que la Reserva Federal podría tener menos presión para reducir las tasas de interés en los próximos meses, lo que también tiende a favorecer al dólar. Proyecciones del tipo de cambio De acuerdo con las proyecciones actuales, se espera que el dólar retome su tendencia alcista, buscando nuevamente el nivel de 956 pesos, con un objetivo hacia los 960 pesos. Esto dependerá en gran medida de los comentarios del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, quien ha insinuado una posible relajación en las tasas de interés. Un apoyo a esta idea podría fortalecer aún más el precio del USD/CLP en el corto plazo. USDCLP Fuente: xStation 5

