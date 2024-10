Apertura USDCLP 23.10.2024

Informe del Mercado Cambiario y Materias Primas Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio ha registrado un aumento significativo, alcanzando los 953 pesos por dólar. Este movimiento está impulsado por varios factores clave en el contexto internacional y doméstico. Factores que impulsan el tipo de cambio Fortalecimiento del dólar a nivel internacional: Las expectativas sobre una posible victoria republicana en las próximas elecciones presidenciales de EE. UU., con Donald Trump como candidato, han aumentado la demanda por activos denominados en dólares. Los inversores anticipan una política económica más proteccionista, lo que genera mayor incertidumbre en los mercados internacionales. Esto ha ocasionado una caída en los precios de los bonos y un aumento en la demanda del dólar como refugio seguro. Proyecciones económicas de mediano y largo plazo: Los mercados ya están descontando la posibilidad de una política fiscal y monetaria más proteccionista en EE. UU., lo que tiende a favorecer al dólar. Esta perspectiva mantiene al tipo de cambio presionado al alza, con pronósticos de que el rango se mantenga entre 942 y 956 pesos en el corto plazo. Caída del cobre: El precio del cobre, uno de los principales productos de exportación, ha registrado una baja del -1,09% en la apertura de la jornada, lo que añade presión alcista sobre el tipo de cambio. Este comportamiento refuerza la debilidad de la moneda local frente al dólar, ya que la caída en las materias primas reduce los ingresos en divisas. Factores internos Postura del Banco Central respecto a las tasas de interés: Miembros del Banco Central han señalado que no habrá cambios inmediatos en la tasa de interés, o que estos se realizarán de manera gradual con ajustes menores. Esta perspectiva más conservadora respecto a la política monetaria refuerza la estabilidad en el corto plazo, pero también puede limitar los movimientos bajistas del tipo de cambio si no se perciben señales de ajuste. Declaraciones de la Reserva Federal: Más tarde hoy, se esperan las declaraciones de Thomas Barkin, miembro de la Fed. Los mercados estarán atentos a cualquier confirmación sobre una posible ralentización en el ritmo de subidas de tasas en EE. UU., lo cual podría influir en la dirección del dólar. Datos esperados En el ámbito local, los analistas se mantienen atentos a los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de Chile, cuyo resultado se espera que muestre una disminución en la tasa de inflación, pasando del 9% al 8%. Este dato será crucial para evaluar las presiones inflacionarias y las posibles medidas del Banco Central en los próximos meses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil USDCLP Fuente: xStation 5

