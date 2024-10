APERTURA USDCLP 24.09.2024

El dólar se debilita ante expectativas de nuevos recortes de tasas en EE.UU. El dólar a nivel internacional ha comenzado la jornada debilitándose, influenciado por las recientes declaraciones de miembros de la Reserva Federal (FED), quienes continúan apoyando recortes en las tasas de interés debido a los crecientes temores de recesión en los Estados Unidos. Por otro lado, el cobre ha subido cerca de un 2%, impulsado por los recortes de tasas y estímulos económicos realizados por el Banco Popular de China, lo que ha generado mayor confianza entre los inversores en la economía asiática. Esta subida fortalece la tendencia alcista del metal rojo, que sigue beneficiándose de los esfuerzos de China por revitalizar su economía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Eventos claves para la jornada En Estados Unidos, se espera la publicación del índice de confianza al consumidor, donde se proyecta una mejora continua que podría aliviar las presiones de recesión. Adicionalmente, se esperan comentarios de Michelle Bowman, miembro de la FED, quien ya ha manifestado su apoyo a recortes de tasas más moderados. Si sus declaraciones siguen respaldando esta postura y el índice de confianza resulta menor a lo esperado, el dólar podría continuar debilitándose a nivel internacional. Proyecciones para el tipo de cambio USD/CLP El metal rojo debería mantener su tendencia alcista tras los estímulos del gobierno chino, y aunque no se esperan datos económicos relevantes para el cobre en la jornada de hoy, la cotización del metal podría mostrar movimientos significativos. El tipo de cambio podría continuar con una tendencia a la baja si se confirman los comentarios a favor de las bajas de tasas en EE.UU. y se fortalecen las alzas en el cobre. Se proyecta que el tipo de cambio podría llegar hasta los $910 si el metal rojo sigue al alza, mientras que en caso de una apreciación del dólar, podría mantenerse cerca del techo de los $917. Análisis técnico El tipo de cambio logró romper el rango de retroceso del 50.0% y 61.8% de Fibonacci a la baja, basado en el canal entre los niveles de 904 y 951, situándose ahora en el nivel de 78.6% de Fibonacci. En este contexto, el precio podría experimentar una fuerte reversión al alza si logra mantenerse en el soporte clave de los 914, lo que podría llevar a un repunte hacia los 951 en el mediano plazo. Sin embargo, si el precio pierde este soporte, es posible que veamos una caída hacia los 900 para el cierre de la semana. El RSI indica que la tendencia bajista actual sigue siendo fuerte, lo que refuerza la presión sobre el precio. No obstante, el indicador también muestra que el tipo de cambio ha entrado en una zona de sobreventa, lo que sugiere que podría estar cerca de una corrección o recuperación en el corto plazo. Fuente: xStation5.



