Apertura USDCLP 24.10.2024

Actualización del tipo de cambio y factores macroeconómicos El tipo de cambio ha mostrado un leve respiro tras la última jornada, registrando una baja de $7 pesos, para cerrar en $944 pesos por dólar. Este movimiento se explica en gran medida por el debilitamiento del dólar en los mercados internacionales, un fenómeno acentuado por la incertidumbre asociada al escenario pre-electoral en Estados Unidos. La competencia entre Donald Trump y Kamala Harris continúa ajustada, generando volatilidad en los mercados, ya que la falta de claridad sobre el futuro político de EE.UU. afecta la confianza en la divisa. Sin embargo, el contexto internacional también influye en el tipo de cambio. El precio del cobre, que ha venido cotizando a la baja, sigue a la espera de un impulso más significativo luego del reciente anuncio de China sobre un nuevo paquete de estímulo destinado a apoyar su mercado inmobiliario. Dado el papel crucial de China como consumidor de cobre, cualquier avance en la implementación de estos estímulos podría tener un efecto directo sobre el mercado de materias primas y, en consecuencia, sobre el tipo de cambio. Factores macroeconómicos clave del día Hoy será fundamental seguir de cerca los siguientes datos macroeconómicos: Índices PMI : Se espera una leve contracción en el índice del sector de servicios , aunque aún se mantendría en terreno expansivo. Para el sector industrial , se proyecta un ligero aumento , lo que podría generar expectativas de estabilización en la actividad manufacturera.

: Informe del mercado laboral en EE.UU. : Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo podrían aumentar levemente, con previsiones que apuntan a un descenso desde 241 mil a 234 mil . Un dato en línea con las expectativas podría aliviar presiones sobre el tipo de cambio, llevándolo hacia los $938 pesos en el corto plazo. Si los datos muestran mayor deterioro o si los PMI se comportan peor de lo previsto, es probable que el dólar internacional vuelva a ganar fuerza, empujando el tipo de cambio hacia los $947 pesos .

: Informe de Precios al Productor en Chile En el contexto local, los Precios al Productor (IPP) en Chile crecieron un 8,2% interanual en septiembre de 2024, desacelerándose respecto al 9% de agosto, lo que marca el aumento más bajo desde febrero. Este enfriamiento en los precios se explica por: Una desaceleración en los costos de los fabricantes (3,5% frente al 5,1% de agosto).

(3,5% frente al 5,1% de agosto). Una reducción en el alza de los costos para los generadores de servicios públicos (13,7% frente al 16,4%). Por otro lado, los costos se aceleraron levemente en el sector de minería, con un crecimiento del 10,5% frente al 10,3% del mes anterior, lo que es significativo dada la importancia de este sector en la economía chilena. En comparación mensual, los precios al productor aumentaron un 1,2% en septiembre, recuperándose de la caída del 2,7% registrada en agosto. Estos datos sugieren que, aunque hay una moderación general en la inflación al productor, los sectores clave como la minería siguen mostrando presiones alcistas, lo que podría tener implicaciones en las exportaciones chilenas y en el tipo de cambio en el mediano plazo. USDCLP Fuente: xStation 5

