Apertura USDCLP 25.09.2024

Dólar Internacional en Ascenso a la Espera de Datos de PIB, Cobre Sufre Retrocesos El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista, con alzas cercanas al 0.18%, rebotando ligeramente y tratando de recuperarse tras una semana bajista. Esta recuperación se produce en anticipación a los datos del PIB de Estados Unidos que se publicarán mañana, lo que podría ofrecer claridad sobre la salud de la economía estadounidense. En contraste, el cobre presenta una jornada bajista, con caídas cercanas al 0.54%. A pesar de que China disfrutó de su mejor jornada en cuatro años, el mercado sigue mostrando escepticismo respecto a los estímulos económicos implementados por el gobierno chino. Los analistas sostienen que estos esfuerzos son insuficientes para lograr el esperado repunte en la economía del gigante asiático. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil De acuerdo con lo mencionado, durante la jornada se podría observar que el dólar busque niveles entre $904 y $914 pesos por dólar. Si los datos del PIB en EE.UU. revelan un panorama debilitado, confirmando posibles escenarios recesivos, es probable que el billete verde se acerque a los $904. Por el contrario, si el PIB muestra fortaleza, lo que podría reducir la presión sobre la FED para recortar las tasas, veríamos al dólar más cerca de los $914. Fuente: xStation 5

