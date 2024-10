Apertura USDCLP 27.09.2024

Tipo de cambio apunta a leves alzas, superando los $900 por dólar en la apertura de la sesión, influenciado por un contexto global de correcciones en instrumentos ligados a la economía china. El impulso que ofrecieron los estímulos fiscales prometidos por China parece haber llegado a su fin, lo que afecta tanto al mercado de divisas como a las materias primas. En este sentido, el Índice Dólar (DXY) opera de manera estable tras un reciente fortalecimiento, mientras que el cobre, un componente clave para la economía chilena, detiene su avance luego de acumular más de un 5% de ganancia en el mes. El futuro inmediato del tipo de cambio estará marcado por factores externos, principalmente por los datos inflacionarios del Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal (PCE), que es la medida preferida de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para monitorear la inflación. Estos datos se publicarán hoy a las 9:30 AM hora chilena. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dependiendo del resultado, el dólar podría experimentar alta volatilidad: Si los datos de PCE muestran una inflación elevada , el mercado interpretaría una mayor probabilidad de que la Fed mantenga su postura restrictiva, lo que fortalecería al dólar y consolidaría el tipo de cambio chileno por encima de los $900.

Si el PCE resulta débil, favoreciendo una expectativa de baja de tasas, el tipo de cambio podría retroceder, buscando consolidarse por debajo de los $900, con posibles mínimos cercanos a los $890 por dólar. Este entorno pone de relieve la sensibilidad del peso chileno frente a los datos inflacionarios en Estados Unidos y su impacto en la política monetaria global. USDCLP Fuente: xStation 5

