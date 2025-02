Apertura USDCLP 28.08.2024

El dólar internacional repunta a la espera de resultados de NVIDIA mientras el cobre sufre por la caída en empresas tecnológicas chinas El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista, con un aumento cercano al 0.57%, mientras los mercados esperan con ansias la publicación de los resultados trimestrales de NVIDIA, la empresa tecnológica más destacada del momento. La expectativa es que estos resultados puedan influir significativamente en el mercado, dado que NVIDIA es una de las compañías más grandes de Estados Unidos. En caso de que los resultados sean positivos, se anticipan movimientos en el mercado que podrían alcanzar hasta un 10% durante la jornada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cobre en caída ante la debilidad del sector tecnológico chino Por otro lado, el cobre experimenta una jornada bajista con caídas cercanas al 1.86%. Este descenso se atribuye a los malos rendimientos reportados por las empresas tecnológicas en China, que no han logrado repuntar ni mostrar resultados positivos. La debilidad en este sector ha arrastrado a la baja a los precios del metal rojo, ejerciendo presión sobre su cotización. Proyecciones para el tipo de cambio USD CLP De acuerdo con el análisis, durante la jornada podríamos ver al dólar moverse entre las zonas de $926 y $912 pesos por dólar. Si los resultados de NVIDIA en Estados Unidos sorprenden positivamente, es probable que el dólar se acerque a los $912 pesos por dólar.

