Apertura USDCLP 28.10.2024

Dólar Internacional Cede Terreno Mientras el Mercado Enfrenta Incertidumbre por Elecciones y FED El dólar estadounidense comenzó la última jornada de noviembre con una leve caída de 0.11% intradía. Esta corrección se produce luego de una extensa racha alcista que encontró una resistencia significativa el 22 de octubre, nivel que no ha podido superar, reflejando las tensiones actuales en el mercado de divisas. Dos factores clave han contribuido a esta inestabilidad: la creciente incertidumbre electoral en Estados Unidos y la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal. 1. Incertidumbre Electoral en Estados Unidos Las elecciones presidenciales en EE. UU., programadas para el 5 de noviembre, mantienen al mercado en vilo. Las encuestas muestran una competencia cerrada, lo que genera volatilidad en el dólar debido a la falta de claridad sobre el próximo líder y sus posibles políticas económicas. Los inversores están a la espera de un resultado que podría definir el curso de la divisa en las próximas semanas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 2. Reunión de la Reserva Federal Otro factor clave es la reunión de la Reserva Federal el 7 de noviembre, apenas dos días después de las elecciones. Diversos miembros de la FED han señalado que un ajuste en las tasas podría ser moderado, posiblemente en 25 puntos base, en lugar de un recorte significativo. Este escenario moderado mantiene las expectativas sobre un dólar menos agresivo en su trayectoria alcista, lo cual es observado de cerca por los mercados. Medidas de Estímulo en China: Efecto Mixto en los Mercados Mientras tanto, China continúa implementando estímulos económicos para apuntalar su economía, en particular mediante la recompra directa de valores con compromiso de venta futura. Los activos elegibles incluyen bonos del tesoro, deuda local y corporativa, una estrategia destinada a garantizar liquidez en el sistema financiero y gestionar los vencimientos de deuda de forma más controlada. Impacto Inicial Positivo en los Futuros Chinos : Tras el anuncio, los futuros chinos mostraron un leve repunte al alza, aunque persisten desafíos en las materias primas industriales.

: Tras el anuncio, los futuros chinos mostraron un leve repunte al alza, aunque persisten desafíos en las materias primas industriales. Cobre y Demanda Débil: El cobre, una de las principales materias primas industriales, sigue enfrentando una tendencia bajista iniciada en octubre, acumulando una caída superior al 5.4%. La fortaleza del dólar y la menor demanda en China continúan siendo los factores principales que limitan su recuperación. Tipo de Cambio en Chile: Perspectivas de Corto Plazo En el contexto local, el tipo de cambio cerró el viernes por encima de los $948. Sin embargo, con el retroceso global del dólar y una leve mejora en el cobre, es probable que el peso chileno inicie la jornada con una leve apreciación: Soporte a la Baja : Si el dólar continúa su descenso, el tipo de cambio en Chile podría aproximarse a un soporte cercano a los $935 .

: Si el dólar continúa su descenso, el tipo de cambio en Chile podría aproximarse a un soporte cercano a los . Resistencia Alcista: En caso de un repunte en el dólar internacional, el tipo de cambio podría rebotar hacia los $950. Fuente: xStation 5

