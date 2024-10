Apertura USDCLP 29.10.2024

Tipo de cambio inicia la jornada a la baja, influenciado por datos locales y estadounidenses El tipo de cambio abre la sesión a la baja, consolidándose dentro de un canal descendente que inició hace aproximadamente una semana, tras alcanzar el nivel de 956. En el transcurso de la jornada de hoy, el precio parece dirigirse hacia el soporte de 943, un nivel crítico que ya ha sido probado en sesiones anteriores. De mantenerse esta tendencia, el siguiente objetivo técnico a observar es el nivel de 940, que representaría un fortalecimiento adicional para el peso chileno en caso de ser alcanzado. Factores locales: publicación de la tasa de desempleo A nivel local, el foco estará en el informe de tasa de desempleo, el cual se publicará a las 9 AM. Se anticipa que la tasa se mantenga en un 8.9%. Este indicador será clave, ya que: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Un dato inferior al esperado beneficiaría al mercado laboral y podría fortalecer el peso chileno, presionando aún más a la baja el tipo de cambio.

beneficiaría al mercado laboral y podría fortalecer el peso chileno, presionando aún más a la baja el tipo de cambio. Un resultado en línea o superior a las expectativas probablemente sostendría el nivel actual del tipo de cambio, evitando mayores retrocesos. En el caso de que el dólar caiga por debajo de los 943, el objetivo siguiente sería la ruptura del nivel de 940, un avance que iniciaría un proceso correctivo favorable para el peso chileno. Factores internacionales: JOLTs y confianza del consumidor en EE.UU. En Estados Unidos, los datos económicos del día son igualmente relevantes, ya que pueden influir en la fortaleza del dólar: Encuesta JOLTs : Se espera una disminución en las ofertas de empleo, lo que podría reflejar una desaceleración en el mercado laboral estadounidense. Este dato, si resulta inferior al anterior, impulsaría una debilidad en el dólar.

: Se espera una disminución en las ofertas de empleo, lo que podría reflejar una desaceleración en el mercado laboral estadounidense. Este dato, si resulta inferior al anterior, impulsaría una debilidad en el dólar. Confianza del consumidor: El indicador de confianza del consumidor medirá la percepción de los consumidores respecto a la economía estadounidense. Un resultado positivo y superior al dato anterior impulsaría al dólar al alza, lo que podría debilitar el peso chileno en consecuencia. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

