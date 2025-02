Apertura USDCLP 30.08.2024

Dólar Peso Muestra Condiciones de Apertura a la Baja El tipo de cambio USD/CLP abrió la jornada de hoy con una leve caída, situándose en torno a los 909 pesos por dólar. La moneda local mostró una recuperación reciente tras romper la tendencia bajista que prevalecía desde el 2 de agosto, alcanzando máximos cercanos a los 920 pesos en la sesión anterior. Sin embargo, las caídas reaparecieron al final del día, con el tipo de cambio cerrando cerca de los 910 pesos debido al repunte del dólar index, que recuperó terreno tras la debilidad inicial en la renta variable. Hoy, el mercado se enfoca en el dato de PCE (Gastos de Consumo Personal), considerado el indicador preferido por la Reserva Federal (FED) para evaluar la inflación en Estados Unidos. Este dato podría generar volatilidad tanto en la renta variable como en el dólar index. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si el PCE muestra un aumento en la inflación, podríamos ver un tipo de cambio que revierta las caídas, con el USD/CLP retomando niveles cercanos a los 920 pesos. En cambio, un debilitamiento en la inflación podría llevar al tipo de cambio a intentar nuevamente alcanzar los 900 pesos por dólar, manteniendo la debilidad que el dólar ha mostrado durante varios meses consecutivos. USDCLP Fuente. xStation 5

