Apertura USDCLP 30.09.2024

Dólar internacional continúa su tendencia bajista en el último día de septiembre El dólar internacional ha comenzado el último día de septiembre con una fuerte continuación de su tendencia bajista, acumulando una caída de cerca del 6% desde finales de junio y alcanzando niveles que no se veían desde julio de 2023. Esta depreciación ha sido impulsada principalmente por una inflación más controlada, un mercado laboral debilitado y las decisiones de la Reserva Federal (FED) de continuar con los recortes de tipos de interés. Un punto clave en la jornada de hoy será la conferencia de prensa del presidente de la FED, Jerome Powell, donde se podrían obtener más indicios sobre los próximos pasos en materia de política monetaria. Además, esta semana se esperan declaraciones de varios miembros del organismo que podrían acentuar la presión sobre el dólar. También se publicarán importantes datos económicos, como los PMI manufacturero y de servicios, y los informes de empleo ADP y NFP, este último siendo especialmente relevante para la FED. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil China implementa nuevos estímulos mientras el cobre mantiene su rally alcista En contraste, China comienza a mostrar signos de recuperación económica tras las medidas de estímulo aplicadas en semanas recientes. Hoy, el Banco Popular de China anunció nuevas medidas para reducir los intereses de todos los bancos antes del 31 de octubre, en un esfuerzo por aumentar la liquidez y facilitar el endeudamiento de los consumidores. Esto podría impulsar aún más la actividad económica del gigante asiático, lo que beneficiaría a las materias primas, especialmente al cobre. A pesar de una leve corrección en la jornada de hoy, el cobre sigue mostrando una tendencia alcista, que podría mantenerse con el fortalecimiento de la demanda derivada de los estímulos en China. Expectativas para el tipo de cambio USD/CLP En el ámbito nacional, se esperan los datos de producción de cobre y la tasa de desempleo a las 9:00 am, mientras que mañana se publicarán los informes de exportaciones de cobre y la balanza comercial. Actualmente, el tipo de cambio cotiza por encima de los $900, pero si se mantiene el escenario positivo para el cobre y la debilidad del dólar, no sería raro verlo cotizar por debajo de los $900, acercándose a los mínimos del año en torno a $880. Sin embargo, si el panorama cambia y el dólar comienza a apreciarse, el tipo de cambio podría buscar nuevamente la zona de $920. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "