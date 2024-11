Apertura USDCLP 30.10.2024

El par de divisas continúa su tendencia alcista, incluso ante datos económicos mixtos en Estados Unidos. A pesar de que el último informe JOLTs mostró cifras de empleo inferiores a lo esperado y de una tasa de desempleo menor a lo previsto, el dólar estadounidense se fortaleció impulsado por un repunte en la confianza del consumidor. Esto llevó al par de divisas a superar el nivel de 956, cerrando la sesión por encima de este umbral. Niveles Clave y Expectativas para la Sesión Actual Actualmente, el par de divisas sigue al alza y apunta hacia el nivel de 964, un precio que no se observaba en dos meses. La atención del mercado se centra en el informe de empleo ADP de octubre, que se espera presente una caída respecto al dato anterior. Un resultado superior a lo previsto impulsaría al dólar al alza. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para esta jornada, se anticipa también la publicación del PIB anualizado de Estados Unidos del tercer trimestre, con una estimación en torno al 3%. Cualquier desviación significativa podría provocar ajustes en el dólar a nivel global. Datos Locales y su Impacto en el Peso Chileno En Chile, se esperan informes de producción de cobre, manufactura y ventas minoristas. Cifras favorables o alineadas con las expectativas podrían fortalecer el peso chileno, contrarrestando parcialmente el avance del dólar en el tipo de cambio. Proyecciones de Tipo de Cambio Informe ADP a la baja o en línea con lo esperado : El par de divisas podría corregir hacia el nivel de 950.

: El par de divisas podría corregir hacia el nivel de 950. Datos de empleo y PIB estadounidenses superiores a las previsiones: El tipo de cambio podría consolidarse por encima de los 964 pesos por dólar, manteniendo la presión alcista en el corto plazo. Fuente: xStation5.

