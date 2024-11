Apertura USDCLP: Expectativas frente a datos clave de EE. UU

Comportamiento del USDCLP en la sesión de hoy: Expectativas clave y niveles técnicos El desempeño del USDCLP en la jornada estará condicionado por la publicación de datos económicos en EE. UU., específicamente los permisos de construcción y los inicios de viviendas. Estos indicadores, relevantes para evaluar la fortaleza del sector inmobiliario estadounidense, podrían tener un impacto directo en el tipo de cambio si sorprenden al mercado. Factores fundamentales: Datos económicos de EE. UU.: Si los permisos de construcción y los inicios de viviendas superan las expectativas, se fortalecería el dólar. Esto podría presionar a la baja al peso chileno en el corto plazo. Un resultado por debajo de lo esperado debilitaría al dólar, favoreciendo una apreciación del peso chileno.

Análisis técnico: Desde los máximos recientes de $987 registrados el martes, el par ha mantenido un movimiento bajista con máximos decrecientes.

Niveles clave: $969: Una ruptura por debajo de este nivel podría confirmar una corrección más profunda hacia los $960 . $981: Si los datos fortalecen al dólar, el par necesitará consolidarse por encima de este nivel para retomar la tendencia alcista iniciada a finales de septiembre.

