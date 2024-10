▶️ Audio de Mercados (01.10.2024)

Estados unidos cotiza al alza en pre mercado pese a las declaraciones de Powell el día de ayer que intentaron poner paños fríos al mercado para ver recortes más agresivos en la tasa de interés. Pese a ello, los índices cerraron el día de ayer al alza y el dólar index también. El tipo de cambio USDCLP abre levemente al alza debido a la fortaleza del dólar pero también a la debilidad del peso chileno producida por un IMACEC menor a lo esperado. Desde Goldman Sachs calibran las expectativas para el oro para comienzos de 2025 de 2.700 a 2.900 usd la onza troy. Hoy tendremos el indicador de encuestas JOLTS de oferta de empleo a las 11:00 que podria abrir la puertas a recortes más acelerados en la tasa de interés en Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil | Escucha el Audio de Mercados Aquí |

