▶️ Audio de Mercados (03.10.2024)

La sesión de ayer en Wall Street dejó un sabor agridulce, con los índices oscilando en un margen estrecho y el Russell 2000 liderando las pérdidas con un 0,19%. El mercado parece estar en un impasse, y los futuros de hoy apuntan a una apertura a la baja. Todo esto viene marcado por la caída de más del 2% del Hang Seng, que ha frenado el entusiasmo por los estímulos económicos en China, haciendo que algunos se pregunten si la euforia ha sido demasiado prematura. Mientras tanto, el Nikkei de Japón sigue subiendo, respaldado por las palabras de Asahi Noguchi, quien dejó claro que el Banco de Japón no tiene prisa por endurecer su política monetaria. En el mercado de divisas, el dólar y el franco suizo se fortalecen, mientras que el dólar australiano y el neozelandés se debilitan, afectados por un PMI de servicios que decepcionó y que probablemente lleve a los bancos centrales a adoptar un enfoque más cauteloso. Parece que los inversores empiezan a digerir que el optimismo global se enfrenta a vientos en contra más fuertes de lo que se anticipaba.

