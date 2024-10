▶️ Audio de Mercados (06.09.2024)

Los Mercados Bursátiles de EE.UU. Bajo Presión por Datos Laborales Mixtos Los mercados bursátiles de EE.UU. continúan bajo presión luego de una semana marcada por la publicación de datos laborales mixtos. El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de agosto mostró la creación de 142.000 empleos, cifra que quedó por debajo de las expectativas del mercado de 165.000. Además, el sector manufacturero registró una pérdida significativa de 24.000 puestos de trabajo. A pesar de este menor ritmo de creación de empleo, la tasa de desempleo descendió al 4,2%, mientras que el crecimiento salarial fue más robusto de lo esperado. Este escenario genera incertidumbre sobre la dirección que tomará la economía estadounidense en los próximos meses y aumenta la presión sobre la Reserva Federal. El mercado sigue estimando una probabilidad del 50% de recortes en las tasas de interés para la reunión de septiembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los índices de Wall Street reaccionaron de manera positiva tras el informe, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron a 3,7%, reflejando la cautela de los inversores. Sin embargo, en el ámbito corporativo, Broadcom cayó un 7% tras decepcionar con su pronóstico, mientras que Tesla subió un 4% gracias a los avances en su tecnología de conducción autónoma. | Escucha el Audio de Mercados Aquí |

