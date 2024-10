▶️ Audio de Mercados (09.09.2024)

Mercados globales inician la semana con sentimiento mixto Las bolsas asiáticas comenzaron la semana con caídas, destacando el Nikkei de Japón que retrocedió un 0,8%. Mientras tanto, los futuros de EE.UU. y Europa muestran un panorama más optimista, con ganancias cercanas al 0,5%. Los inversores en Estados Unidos están atentos a los datos de inflación y el mercado laboral, esperando señales sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal. El mercado energético registró un repunte, con los futuros del crudo WTI subiendo un 1,48%, impulsados por la amenaza de huracanes en el Golfo de México. En Asia, la economía china sigue mostrando signos de debilidad, con una inflación al consumidor inferior a las expectativas y una caída mayor en los precios al productor, lo que refuerza las preocupaciones sobre presiones deflacionarias en la segunda mayor economía del mundo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado de divisas, el dólar se mantiene estable, mientras el yen japonés recorta algunas de sus recientes ganancias. El baht tailandés lidera las caídas, mientras que el dólar australiano muestra fortaleza. En el ámbito de las criptomonedas, Bitcoin y Ethereum presentan leves avances, reflejando un sentimiento positivo pero contenido en ese mercado. | Escucha el Audio de Mercados Aquí | 🌐 EN VIVO. VISIÓN semanal de MERCADOS

