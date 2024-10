▶️ Audio de Mercados (12.09.2024)

Wall Street cierra con fuertes subidas impulsadas por el sector tecnológico La sesión de ayer en Wall Street cerró con un notable repunte en los principales índices, donde el Nasdaq 100 lideró las subidas, ganando más del 2%, impulsado principalmente por un 8% de alza en Nvidia. Este movimiento se produjo después del discurso del CEO, Jensen Huang, lo que generó un nuevo impulso en las acciones tecnológicas. Sin embargo, hoy los futuros abren a la baja, con el Nasdaq cayendo un 0,5%, reflejando la incertidumbre tras la publicación de los datos del IPC en EE.UU.. Los datos de inflación para agosto mostraron una tasa general del 2,5%, lo que moderó las expectativas de un recorte agresivo por parte de la Reserva Federal. El aumento mensual del 0,3% en la inflación subyacente, superior a las previsiones, redujo las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos, que ahora se sitúan en 15%, una baja considerable desde el 44% estimado la semana pasada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Europa y la decisión del BCE En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) recortó la tasa de depósito en 25 puntos básicos, situándola en 3,5%. Tras el anuncio, el euro se apreció frente al dólar. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se prepara para ofrecer más detalles sobre las políticas monetarias en una rueda de prensa. Este anuncio coincide con revisiones a la baja en las previsiones de crecimiento para los próximos años, hasta 2026, y la posibilidad de una subida en la inflación hacia finales de este año. | Escucha el Audio de Mercados Aquí |

