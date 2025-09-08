▶️ Audio de Mercados

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵
Los mercados arrancan la semana atentos al dato de inflación en EE. UU. del jueves, clave para confirmar los recortes de tasas que descuenta la Fed. En Europa, la confianza del inversor sigue cayendo y la UE debate nuevas sanciones contra China, mientras en Asia el Nikkei repunta tras la renuncia del primer ministro japonés y China muestra debilidad en sus exportaciones. El petróleo se mantiene presionado a la baja y los metales ganan algo de tracción, en un septiembre históricamente volátil para las bolsas.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "