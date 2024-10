▶️ Audio de Mercados (23.09.2024)

Mercados Globales Inician la Semana con Impulso Positivo La semana comienza con optimismo en los mercados globales, tras el histórico recorte de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que ha generado un cambio significativo en las expectativas de los inversores. En Wall Street, el S&P 500 ha tocado máximos recientes, impulsado por la percepción de que lo peor en cuanto a inflación y tasas de interés ya ha pasado. Este sentimiento ha llevado a los inversores a continuar su apuesta por los activos de riesgo, confiando en que la flexibilización monetaria siga impulsando los mercados. Mientras tanto, el oro se ha consolidado como el refugio favorito en este entorno de tasas más bajas, alcanzando máximos históricos de más de $2,600 la onza, impulsado por un dólar debilitado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Asia Modera su Optimismo, Australia Rezagada En Asia, las ganancias fueron bien recibidas, especialmente en China, donde el Banco Popular de China redujo las tasas de interés en un esfuerzo por estimular su economía. Sin embargo, el mercado de Australia no siguió la tendencia y registró caídas del 0,6%, afectado por problemas corporativos y datos económicos más débiles de lo esperado. Con la mirada puesta en los próximos discursos de la Fed esta semana y el dato clave de EE.UU. que se publicará el viernes, los inversores mantienen un optimismo cauteloso. Todo apunta a que la flexibilización monetaria continuará siendo un factor clave para impulsar los mercados hacia nuevos máximos. | Escucha el Audio de Mercados Aquí |

