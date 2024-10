▶️ Audio de Mercados (25.09.2024)

La sesión en los mercados de Asia-Pacífico muestra un comportamiento mixto, destacando una corrección en los índices chinos, que retroceden hasta un 2.7% después de los avances registrados en la jornada anterior. Esta toma de beneficios indica que los inversores están reevaluando el impacto real de las medidas de estímulo recientes implementadas por el gobierno chino, lo que ha generado cierta cautela en el mercado. Por otro lado, el Nikkei 225 japonés avanza un 0.5%, impulsado por un dólar debilitado, lo que ha favorecido a los activos internacionales. El índice del dólar rompió un nivel psicológico clave al caer por debajo de los 100,000, lo que refuerza las expectativas de recuperación en las bolsas estadounidenses, que ayer cerraron con ganancias moderadas cerca de sus máximos recientes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Europa anticipa una apertura a la baja, según los futuros de los principales índices, lo que refleja una mayor cautela antes de las publicaciones económicas clave de esta semana. En el mercado de divisas, el euro y el franco suizo se fortalecen en un entorno de baja volatilidad, mientras que el yen y el dólar neozelandés muestran debilidad, en parte por las expectativas de ajustes monetarios más suaves en sus respectivas economías. Por último, los datos de inflación publicados en Australia y Japón arrojaron lecturas mixtas: en Australia, la inflación cayó a mínimos de tres años, lo que genera optimismo sobre un posible alivio inflacionario. Mientras tanto, en Japón, el crecimiento en el sector servicios podría ejercer presión sobre el Banco de Japón para que considere ajustes más firmes en su política monetaria en el corto plazo. | Escucha el Audio de Mercados Aquí |

