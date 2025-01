▶️ Audio de Mercados (28.01.2025)

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los futuros en EE. UU. repuntaron tras una caída, impulsados por la recuperación de acciones como Nvidia, aunque persisten las preocupaciones sobre la competencia tecnológica. Los inversores están atentos a los informes de ganancias de grandes empresas, lo que podría afectar directamente a los futuros norteamericanos. En el mercado de bonos, los rendimientos subieron, anticipando que la Reserva Federal mantenga las tasas estables, lo que podría influir en activos como el dolar internacional y metales preciosos. El dólar se fortaleció por las amenazas de aranceles de Trump, afectando a empresas internacionales y mercados emergentes. El euro bajó ante expectativas de recorte de tasas por parte del BCE, lo que podría generar volatilidad. En resumen, los mercados futuros seguirán siendo sensibles a las decisiones de política monetaria, tensiones comerciales y resultados de grandes empresas tecnológicas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "