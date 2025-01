▶️ Audio de Mercados (29.01.2025)

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Audio Mercado del 29 de enero de 2025, destaca varios eventos clave en los mercados financieros. Se menciona la alta probabilidad de que la FED mantenga las tasas de interés, lo cual influye en el mercado estadounidense. Empresas como Microsoft, META y Tesla reportarán después del mercado, lo que podría generar volatilidad y llevar al NASDAQ a nuevos máximos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que Jerome Powell, presidente de la FED, ofrezca declaraciones importantes a las 16:30, lo que podría afectar las posiciones en el mercado. Además, en Canadá se conocerá la decisión sobre las tasas de interés, lo que podría influir en el valor del CAD frente al USD. El mercado de divisas también muestra movimientos, como el USD/CLP que baja tras la decisión de mantener las tasas de interés en Chile. En cuanto al oro, está testeando niveles clave de resistencia y podría ser un buen momento para aprovechar su volatilidad. Se aconseja utilizar Stop Loss al hacer trading y consultar con un asesor de inversiones para tomar decisiones informadas.

