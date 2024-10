▶️ Audio de Mercados (30.09.2024)

Mercados europeos cierran al alza, mientras Wall Street muestra desempeño mixto La sesión del viernes en los mercados europeos terminó con importantes subidas, destacando el optimismo de los inversores. En Wall Street, sin embargo, el panorama fue más mixto, con las empresas de pequeña capitalización logrando avances, mientras que el Nasdaq cerró con una caída del 0,39%. Optimismo en Asia impulsado por China, pero con dudas En Asia, la semana comenzó con optimismo, gracias al rally alcista en China, donde los índices de Shanghái subieron hasta un 7%, impulsados por las medidas del Banco Popular de China, que anunció recortes en los tipos hipotecarios y nuevos estímulos para el sector inmobiliario. Sin embargo, a pesar de este entusiasmo, los datos del PMI de Caixin mostraron una contracción en el sector manufacturero y una desaceleración en el sector servicios, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad del repunte. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Geopolítica y datos económicos mantienen la atención de los inversores Mientras tanto, el par USD/JPY continúa debilitándose tras la publicación de ventas minoristas más fuertes de lo esperado en Japón, aunque la producción industrial mostró una caída significativa en agosto. La atención de la jornada se centrará en el IPC de Alemania, que podría aumentar la volatilidad en los mercados europeos. En el frente geopolítico, las tensiones en Oriente Medio continúan escalando, con informes sobre una posible invasión terrestre israelí en el Líbano. En los mercados de divisas, el franco suizo y el dólar estadounidense se encuentran entre las monedas más débiles, mientras que en el mercado de materias primas, el gas natural cae casi un 2%, en contraste con las ligeras subidas del petróleo y el oro. | Escucha el Audio de Mercados Aquí |

