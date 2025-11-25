Aumenta la probabilidad de un recorte de la Fed en diciembre

La sesión bursátil de ayer en Estados Unidos finalizó con un fuerte repunte, con el Nasdaq 100 subiendo un 2,69%, el S&P 500 un 1,55% y el Dow Jones un 0,44%. Estos beneficios se ven respaldados por la creciente probabilidad de un recorte de tipos de interés por parte de la Fed.
Comentarios recientes de funcionarios de la Fed, como Daly, Waller y Williams, indican que un recorte de tipos en diciembre es cada vez más probable, enfatizando que la decisión dependerá de los datos económicos actuales, como la inflación, la dinámica del mercado laboral y la salud del sector industrial. Los mercados actualmente estiman una probabilidad de entre el 70% y el 75% de un recorte de tipos en diciembre, lo que refuerza la confianza en las acciones y los activos de riesgo.
En Asia, los índices registran una ligera subida tras el impulso de Wall Street. El Nikkei 225 sube un 0,07%, el Hang Seng un 0,3% y el China A50 un 0,85%.
En el sector tecnológico, Alphabet avanza en el mercado de la IA con sus nuevos chips TPU, lo que podría desafiar el dominio de Nvidia en las GPU de IA. Además, Meta está considerando trasladar parte de sus centros de datos a Google TPU a partir de 2027 y alquilar potencia de procesamiento de Google Cloud. Por su parte, Tesla enfrenta acusaciones de infracción de patentes relacionadas con sus sistemas robóticos Autopilot.
Política monetaria
El Banco de Corea (BOK) mantiene los tipos de interés sin cambios en el 2,50%, pero la debilidad del won y los riesgos en el mercado inmobiliario podrían retrasar los recortes de tipos hasta principios de 2026. Por su parte, el Banco Popular de China fijó el tipo de cambio USD/CNY en 7,0826, por debajo del nivel estimado de 7,1056.
Otros mercados
La Casa Blanca calificó las conversaciones con Ucrania de productivas mientras que el presidente chino, Xi Jinping, anunció un fortalecimiento de la alianza energética con Rusia. De este modo, China y Rusia planean ampliar las exportaciones de petróleo en respuesta a las sanciones estadounidenses. Como resultado, los precios del petróleo corrigen 6 décimas pero encuentran soporte en los 58,5 dólares por barril (WTI).
Por su parte, los metales preciosos suben ligeramente. El oro cotiza en los 4.140 dólares por onza mientras que la plata se sitúa en los 51,4 dólares por onza.
Metales preciosos: ¿doble techo o pausa antes de nuevas alzas?
India y México: tensiones comerciales y oportunidades en medio de nuevos aranceles
Toyota sube previsiones pese a caída del beneficio operativo
Adobe destaca por fundamentos sólidos y potencial de alza
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "