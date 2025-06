Las tensiones en Oriente Medio se han intensificado drásticamente a medida que Israel e Irán intercambian ataques directos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que Irán "pagará el precio completo" después de que cohetes impactaran zonas civiles y un hospital en el centro de Israel. En respuesta, se informó que las fuerzas israelíes atacaron la instalación nuclear iraní en Arak. Mientras tanto, Estados Unidos está considerando una acción militar contra Irán, posiblemente dirigida contra la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordow este próximo fin de semana. Según diversas fuentes, el presidente Trump ya aprobó el plan, pero está retrasando su ejecución a la espera de la respuesta de Irán sobre sus ambiciones nucleares. Además, The New York Times informa que una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha expresado su disposición a reunirse con Trump próximamente. Goldman Sachs: la prima de riesgo del petróleo podría aumentar Goldman Sachs señala que el petróleo Brent actualmente incluye una prima de riesgo geopolítico de alrededor de 10 dólares, lo que refleja la probabilidad de perturbaciones regionales. Si bien el escenario base del banco prevé que los precios del petróleo Brent disminuyan hacia los 60 dólares por barril en el cuarto trimestre (si no se producen perturbaciones importantes en la oferta), advierte que restringir las exportaciones iraníes podría impulsar los precios por encima de los 90 dólares. En escenarios más severos, como ataques a la infraestructura petrolera o a las rutas de transporte, los precios del petróleo podrían aumentar significativamente aún más. Por lo tanto, a pesar de un escenario base moderado, los riesgos de la oferta justifican la prima actual en los precios del petróleo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del petróleo reacciona al riesgo geopolítico El precio del petróleo WTI subió un 1,55 % hoy, alcanzando los 74,20 dólares por barril y acercándose a un nivel de resistencia técnica clave, probado previamente la semana pasada al inicio del conflicto. Este nivel se considera ahora un umbral crítico: si las tensiones aumentan aún más, el petróleo podría superarlo decisivamente, lo que podría desencadenar un repunte sostenido de los precios. La tendencia actual refleja tanto el temor a interrupciones en el suministro como la ansiedad generalizada del mercado. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en petróleo? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euro) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

