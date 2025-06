Trump propone conversaciones con Irán sobre un acuerdo nuclear y un alto el fuego. La propuesta de iniciar negociaciones ha sido confirmada por múltiples fuentes familiarizadas con el asunto. Se considera un intento de abrir una vía diplomática en medio de la creciente tensión. Trump publicó posteriormente que Irán "nunca debe poseer armas nucleares" y exigió la evacuación inmediata de Teherán. El mensaje provocó una rápida reacción del mercado: el petróleo se disparó, el oro se disparó y los futuros del S&P cayeron. Las garantías posteriores de que Estados Unidos no planea atacar Teherán ayudaron a calmar los mercados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los líderes del G7 confirmaron que Irán no debe adquirir armas nucleares y expresaron su apoyo al derecho de Israel a la legítima defensa. La declaración exigió una desescalada y se comprometió a monitorear el impacto en los mercados energéticos. Trump negó que abandonara el G7 debido al alto el fuego entre Irán e Israel. El presidente tuiteó que el motivo era "mucho más importante", pero no proporcionó detalles. Su salida provocó brevemente una caída del apetito por el riesgo en los mercados. Noticias del mercado asiático El Banco de Japón (BoJ) mantuvo su tasa de interés a corto plazo en el 0,50%, como se esperaba, con una votación de 8 a 1. Describió un plan para reducir gradualmente las compras de bonos del gobierno japonés (JGB): una reducción de 400.000 millones de yenes por trimestre hasta el primer trimestre de 2026, seguida de 200.000 millones de yenes por trimestre hasta el primer trimestre de 2027. El BoJ enfatizó los riesgos a la baja y la desaceleración de la inflación, señalando que no hay prisa por nuevas subidas de tipos. La decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado y no tuvo impacto en el tipo de cambio USD/JPY, que se mantiene estable hoy en torno a 144,630. El BoJ observó una recuperación económica moderada, pero señaló el debilitamiento de las ganancias corporativas y una desaceleración global. Se espera que la inflación del IPC se mantenga baja a corto plazo. El banco central se mantiene cauteloso dada la incertidumbre política y comercial global. Estados Unidos había preparado restricciones más estrictas a las exportaciones contra China, que entrarían en vigor si fracasaban las negociaciones comerciales en Londres. Las medidas incluían una ampliación de las prohibiciones a los semiconductores y equipos de fabricación relacionados. Dado que las conversaciones concluyeron positivamente, las restricciones no se implementaron. Según informes, la UE se ha negado a continuar las negociaciones con China. Esta decisión refleja la decepción por la falta de progreso y la creciente desconfianza. Esta medida se produce antes de la cumbre de líderes UE-China programada para el próximo mes

