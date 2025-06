Los índices estadounidenses retrocedieron en su mayoría el viernes en respuesta a las renovadas tensiones comerciales entre China y EE. UU. Los futuros continúan con caídas en la sesión de hoy. El Ministerio de Comercio de China acusó a Donald Trump de violar los acuerdos comerciales durante las negociaciones, enfatizando la disposición de China a defender sus intereses. La declaración reduce las esperanzas de una reunión entre Xi y Trump, a pesar de las declaraciones previas de Scott Bessent de que dichas conversaciones deberían tener lugar pronto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gobierno estadounidense planea endurecer las restricciones al sector tecnológico chino, exigiendo licencias especiales para las transacciones con empresas vinculadas a firmas ya sancionadas (por ejemplo, Huawei). Trump anunció el sábado en redes sociales que los aranceles al acero y al aluminio se elevarán del 25 % al 50 % a partir del miércoles. Noticias del mercado Asia-pacífico El sentimiento negativo se extiende a los mercados de Asia-Pacífico. El índice HSCEI registró la mayor caída (-2,15%), con pérdidas también en el Nikkei 225 de Japón (-1,3%), el Kospi de Corea del Sur (-0,2%), el Nifty 50 de India (-0,5%) y el S&P/ASX 200 de Australia (-0,24%). Las mayores pérdidas en la sesión asiática fueron las empresas tecnológicas, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos y las empresas vinculadas al acero y al aluminio. El PMI manufacturero de Australia cayó en mayo de 51,7 a 51, mientras que el de Japón subió de 49 a 49,4. Divisas En los mercados de divisas: el dólar se está debilitando frente a todas las divisas del G10 ante el aumento de las tensiones entre EE. UU. y China. Las divisas de las antípodas son las que más se están apreciando. El yen se fortalece tras la declaración del primer ministro Ishiba de que Japón no cederá en los aranceles. El EUR/USD rebota un 0,2% hasta 1,137. El zloty polaco se debilita tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El sentimiento del mercado de criptomonedas se mantiene negativo: Bitcoin baja un 0,2% hasta los 104.770 dólares, mientras que Ethereum cae un 1,5% hasta los 2.489 dólares. Materias primas El oro repunta un 0,9%, hasta los 3.320 dólares por onza, ante las renovadas tensiones entre EE. UU. y China y la debilidad del dólar. La plata sube un 0,4%, hasta los 33,12 dólares por onza. La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 411.000 barriles diarios en julio, continuando con su estrategia para recuperar cuota de mercado y penalizar a los sobreproductores. A pesar de la caída de los precios, líderes como Arabia Saudita y Rusia siguen adelante, citando el aumento de la demanda y los sólidos fundamentos. Los contratos de crudo Brent y WTI suben un 2,3% y un 2,8%, respectivamente.

