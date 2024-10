Aumento en el Precio del Petróleo por Tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo ha registrado un aumento significativo tras la noticia de que Irán está preparando un posible ataque con misiles balísticos contra Israel, según informes recientes. Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos está "apoyando activamente los preparativos defensivos para proteger a Israel". La posibilidad de un conflicto militar directo entre Irán e Israel ha generado preocupaciones sobre la estabilidad en Medio Oriente, una región clave para el suministro global de petróleo. Históricamente, los conflictos en esta área han provocado interrupciones en la producción y distribución de crudo, lo que tiende a aumentar los precios en los mercados internacionales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados energéticos están atentos a las posibles "graves consecuencias" que este conflicto podría acarrear, tanto para Irán como para la estabilidad de la región, lo que podría seguir impulsando los precios del petróleo a medida que la situación se desarrolla. Fuente: xStation5.

