Avance de los resultados del tercer trimestre de 2024 de Amazon: todas las miradas están puestas en el rendimiento de AWS

La temporada de resultados de los gigantes tecnológicos está en pleno apogeo, pero la volatilidad actual de las acciones del sector contrasta fuertemente con el entusiasmo inicial que impulsó las acciones de Tesla y las expectativas de los inversores para el resto de los miembros de los "Siete Magníficos". La buena racha de las grandes tecnológicas, impulsada por un sólido informe de Alphabet (la empresa matriz de Google), se vio sacudida por los resultados mixtos de Meta y Microsoft ayer, que no reflejaron un crecimiento igualmente estable en los sectores de la nube o la inteligencia artificial. La atención de los inversores hoy se centrará en Amazon, que, junto con Apple, publicará sus resultados del tercer trimestre de 2024 después de la sesión bursátil. Para los inversores, los elementos más críticos serán el desempeño del segmento de la nube (Amazon Web Services; AWS), el margen de ventas minoristas y el Proyecto Kuiper (que tiene como objetivo desarrollar Internet por satélite y generó importantes costos de inversión para la empresa en el segundo trimestre de 2024). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas de ganancias para el tercer trimestre de 2024 Los analistas esperan que los ingresos aumenten hasta los 157.290 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual aproximado del 10% (tercer trimestre de 2023: 143.080 millones de dólares), manteniendo así el ritmo de crecimiento del trimestre anterior. Se prevé que las ganancias por acción (EPS) sean de 1,16 dólares, lo que supone un salto del 23% en comparación con el mismo periodo de 2023 (tercer trimestre de 2023: 0,94 dólares). Amazon supera constantemente las expectativas de EPS, por lo que los inversores esperan ampliamente un informe sólido para el último trimestre. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Amazon Web Services en el centro de atención El desempeño del segmento de la nube será crucial para la dinámica futura de las acciones de Amazon. El sentimiento de los inversores es en general positivo, principalmente debido a los excelentes resultados de los productos en la nube de Alphabet. Sin embargo, el crecimiento más débil de lo esperado de Microsoft Azure Cloud enfatiza aún más la importancia de AWS en el informe de hoy. Actualmente, el mercado estima un aumento de los ingresos de los servicios en la nube de Amazon en $ 27,5 mil millones (+ 19,05% interanual), lo que representa una ligera aceleración en comparación con el crecimiento del 19% en el trimestre anterior. Las expectativas para AWS son particularmente altas debido a su posición dominante en el mercado de soluciones en la nube. Amazon lidera el sector con una participación de mercado estable del 32% (siendo Microsoft el segundo con el 23% en el segundo trimestre) y unos ingresos anuales de $ 105 mil millones. La fuerte demanda de AWS está impulsada principalmente por la modernización y el desarrollo de la infraestructura de bases de datos en las empresas y los requisitos tecnológicos necesarios para avanzar en los modelos de IA generativa. Al publicitar su solución, Amazon también enfatiza la funcionalidad más amplia de AWS, la integración de funciones de IA y sus estándares de seguridad líderes en la industria. Ventas y márgenes El desempeño de las ventas también será significativo para Amazon, ya que no cumplió con las expectativas en el trimestre anterior. En respuesta a los últimos resultados, el CEO de Amazon, Andy Jassy, ​​enfatizó que la compañía se centrará en productos de bajo costo y bajo margen para reconstruir las ventas en el segmento. Sin embargo, surgen incertidumbres por la próxima temporada navideña, que presionará aún más a la compañía para implementar descuentos competitivos para atraer la atención del consumidor durante este período crucial de venta minorista. Los analistas pronostican un aumento de las ventas en línea a $ 59.6 mil millones, mientras que para los ingresos por publicidad, el mercado espera un crecimiento del 18,9% en comparación con el mismo período de 2023. Resultados del segundo trimestre de 2024 (en amarillo) y previsiones para los trimestres siguientes de cada sector. Fuente: Bloomberg Finance L.P. AMZN.US (D1) Las acciones de Amazon experimentaron una caída significativa tras la publicación de su último informe financiero, debido principalmente a unas ventas más débiles. Desde la minicaída del 5 de agosto, ha habido una tendencia alcista constante seguida de una fase de consolidación. La presión previa al informe de ganancias ha hecho que las acciones de Amazon cayeran aproximadamente un 3,8% en las horas previas al informe de la compañía, lo que resultó en un cruce por debajo de la EMA de 30 períodos. Un desempeño sólido de AWS, junto con unas ventas mejoradas, sin duda podría ayudar a que las acciones vuelvan a una tendencia alcista. Por el contrario, es probable que los resultados ambiguos contribuyan a caídas similares a las observadas hoy en acciones como Microsoft y Meta. Los mercados esperan actualmente un cambio implícito alcista de 6,7% en 1D para las acciones de Amazon. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "