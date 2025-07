La coalición de gobierno pierde la mayoría en Japón

Comenzamos una nueva semana en los mercados financieros. El tema principal de la primera parte de la sesión son las elecciones en Japón, que confirmaron la pérdida de la mayoría en la actual coalición gobernante, aunque la magnitud de esta debilidad fue menor de lo que los inversores esperaban antes del fin de semana. En cuanto a la publicación de datos, el lunes podría ser tranquilo (salvo por los numerosos comunicados de Polonia), por lo que la atención de los inversores podría centrarse en las noticias corporativas y los posibles informes sobre cambios en las aduanas globales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A continuación, presentamos el calendario macroeconómico detallado para la sesión de hoy : Fuente : Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "