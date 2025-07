El par NZD/USD cotiza con volatilidad tras retroceder y repuntar con fuerza, hasta alcanzar la media m贸vil exponencial de 100 per铆odos. La ca铆da inicial fue una reacci贸n a la 煤ltima lectura del IPC. Si bien la inflaci贸n de precios al consumidor se aceler贸 en comparaci贸n con el primer trimestre (2,7% frente al 2,5% anterior), el aumento no alcanz贸 las expectativas del mercado, fijadas en un 2,8%. La cifra trimestral tambi茅n se situ贸 por debajo de las previsiones (0,5% frente al 0,6% anterior). Los 煤ltimos datos reforzaron la percepci贸n de que existe margen para una mayor flexibilizaci贸n de la pol铆tica monetaria en Nueva Zelanda. El 煤ltimo recorte de tipos se produjo en mayo (del 3,5% al 3,25%), y la pausa de junio se vi贸 como un movimiento de precauci贸n: el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) hab铆a anticipado una aceleraci贸n de la inflaci贸n en el segundo trimestre, con una tendencia a la baja continuada ante el impacto desinflacionario de los aranceles. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Curiosamente, no observamos una resiliencia similar del d贸lar neozeland茅s frente al euro (EUR/NZD: +0,25%). Si bien no se espera que ni el BCE ni la Fed recorten los tipos de inter茅s en julio (al menos seg煤n los mercados), el banco central estadounidense tiene m谩s margen para relajar los tipos, mientras que al BCE solo le queda un recorte est谩ndar de 25 puntos b谩sicos. Una ca铆da por debajo del 1,75% en la Eurozona ya indicar铆a un esfuerzo por contrarrestar la presi贸n deflacionaria real y proteger a la econom铆a europea de una desaceleraci贸n ante una guerra comercial con Estados Unidos.聽 Cotizaci贸n del NZD/USD El NZD/USD cotiza plano tras recuperarse de la EMA de 100 per铆odos en el gr谩fico diario. El EUR/NZD (invertido, en azul) se muestra a modo de comparaci贸n. Fuente : Plataforma de XTB

