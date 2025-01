Banxico revela decisión unánime para reducir tasas en diciembre

Las minutas de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), celebrada el 18 de diciembre de 2024, revelan una decisión unánime para reducir en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria a un nivel de 10.00%. Esta medida refleja un análisis minucioso del entorno económico global y nacional, con la intención de avanzar en el proceso de desinflación mientras se mantiene una postura monetaria restrictiva. Entorno Externo Crecimiento económico global : Se espera que en 2024 el crecimiento global haya alcanzado un ritmo del 3.2%, aunque inferior a los niveles prepandemia. Destaca la resiliencia de Estados Unidos , impulsada por el consumo privado, mientras que la zona euro enfrenta debilidad económica y China presenta una ligera mejora en el cuarto trimestre.

Política monetaria global: Los principales bancos centrales han adoptado posturas menos restrictivas, incluidos recortes en tasas por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, lo que reduce el riesgo de una recesión global en 2025. Contexto Interno Desempeño económico : La economía mexicana mostró una leve recuperación en el tercer trimestre de 2024, con un crecimiento trimestral del 1.1% , apoyado por los sectores primario, secundario y terciario. Sin embargo, la actividad manufacturera y la inversión siguen siendo débiles.

Inflación: La inflación general descendió a 4.55% en noviembre, destacando la tendencia a la baja de la subyacente, que se ubicó en 3.58%. Este avance ha permitido ajustar las previsiones hacia la convergencia con la meta del 3% para 2026. Decisión Monetaria La Junta de Gobierno decidió reducir la tasa de referencia considerando: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Progreso en la desinflación: La trayectoria descendente de la inflación subyacente ha sido un factor clave. Entorno restrictivo: A pesar de los recortes, la postura monetaria se mantiene en niveles restrictivos, con una tasa real ex ante superior al rango neutral estimado. Perspectivas económicas: Se espera una desaceleración económica en 2025, con un crecimiento proyectado del 1.2%. Perspectivas y riesgos Banxico anticipa que el entorno inflacionario permitirá continuar con recortes graduales en la tasa de interés, dependiendo del comportamiento de la inflación y de los choques externos. Sin embargo, persisten riesgos significativos: Posibles cambios en la política comercial de Estados Unidos, incluyendo aranceles que afectarían a México.

La persistencia de la inflación en servicios, ligada al mercado laboral robusto y la dinámica del consumo. Banxico reafirma su compromiso con la estabilidad de precios y señala que cualquier ajuste futuro estará orientado a garantizar la convergencia inflacionaria hacia el objetivo del 3% de forma ordenada y sostenible​.



El peso mexicano continúa su jornada de depreciación, con el tipo de cambio cotizando en 20.45, marcando una caída intradía del -0.3%. Durante la sesión, el tipo de cambio registró un máximo de 20.50 y un mínimo de 20.40.

