Barclays impulsa el sentimiento en torno a las acciones de Tesla ⚡

Barclays está reforzando el sentimiento alcista sobre las acciones de Tesla (TSLA.US) en las operaciones del lunes después de que el banco dijera que Tesla informará de entregas de 470.000 unidades en el tercer trimestre, un 8% más interanual y por encima del propio consenso de Tesla de 461.000. El crecimiento del volumen en el tercer trimestre estará impulsado casi en su totalidad por China, ya que la demanda en Europa sigue siendo débil. Tesla ha dicho que planea lanzar FSD (Full Self-Driving) en China a principios del próximo año, pendiente de la aprobación regulatoria. El precio objetivo de Barclays para Tesla sigue siendo de 220 dólares. Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tesla se encuentra actualmente en un patrón de tendencia alcista, como lo demuestran los promedios móviles exponenciales inclinados hacia arriba.

