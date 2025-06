Tres cifras están haciendo temblar a los inversores internacionales que desean replicar el comportamiento de los principales índices americanos o que quieren ser accionistas de las compañías más importantes del mundo: 899. Esta sección o cláusula, incluida en la última propuesta de ley llamada “One Big Beautiful Bill” que debería de ser aprobada en los próximos días en el Congreso, otorga al secretario del Tesoro la facultad de imponer impuestos de represalia sobre las inversiones estadounidenses de países extranjeros que han aplicado "impuestos injustos" a empresas estadounidenses. Por ejemplo, se podría aplicar a países como Canadá, el Reino Unido, Australia y principalmente los países de la Unión Europea, que imponen impuestos a los servicios digitales a grandes empresas de tecnología como Meta Platforms o Alphabet. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Es lo que podríamos llamar como un impuesto de venganza contra lo que Estados Unidos considera impuestos injustos que otros países cobran a las empresas estadounidenses, pero ¿qué podemos esperar de la sección 899? ¿Cómo afectará la sección 899 de Trump a los mercados? La imposición de la sección 899 podría afectar a los inversores institucionales, incluidos los fondos soberanos, los fondos de pensiones e incluso entidades gubernamentales, así como a los inversores minoristas. El primer aumento de esta nueva cláusula sería de cinco puntos porcentuales, con un incremento de cinco puntos cada año hasta un máximo de 20 puntos, aplicándose sobre los ingresos pasivos obtenidos como son los dividendos o intereses. Entre las consecuencias más importantes de la sección 899, podríamos destacar las siguientes: Los flujos de capital se pueden detener con mucha más facilidad que el comercio de bienes, lo cual puede afectar negativamente a los mercados de deuda o valores.

con mucha más facilidad que el comercio de bienes, lo cual puede afectar negativamente a los mercados de deuda o valores. Estados Unidos contará con una nueva arma para las negociaciones .

. Una vez aprobada por el Congreso, tiene una base jurídica más sólida que los aranceles.

Es muy posible que futuras administraciones demócratas lo dejen vigente. Si las acciones y los bonos estadounidenses se vuelven más arriesgados y caros, a los inversores extranjeros les conviene llevar el dinero a casa, lo cual también debilitará el dólar. Además, la caída en la demanda extranjera de activos estadounidenses, como es el caso de los bonos, aumentaría los rendimientos, lo que encarecería la financiación del déficit, y aumentaría las dudas de los vigilantes de bonos sobre el futuro de la economía estadounidense. Aun así, parece que Trump piensa que existe un apetito extranjero tan inmenso por invertir en Estados Unidos que no corre el riesgo de desvanecerse ante estas medidas.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.