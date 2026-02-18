Bayer propone acuerdo de $7.250 millones para cerrar litigios de Roundup

Oferta para mitigar el riesgo del glifosato

El conglomerado alemán Bayer AG ha propuesto un acuerdo de acción colectiva valorado en 7.250 millones de dólares para resolver tanto las demandas actuales como las futuras reclamaciones por cáncer vinculadas a su herbicida Roundup durante un periodo de 21 años. Esto busca eliminar la incertidumbre legal que ha lastrado el precio de sus acciones y la confianza del mercado desde 2018 (Roundup fue adquirida en la compra de 63.000 millones de dólares de la empresa agroquímica Monsanto).

La propuesta presentada ante un tribunal estatal en Missouri establece un programa de reclamaciones a largo plazo con pagos anuales limitados. Según el abogado Eric Holland, bajo este sistema escalonado que considera la exposición y el tipo de cáncer, los individuos podrían recibir pagos de hasta 198.000 dólares o más. Sin embargo, para que el acuerdo prospere es vital la participación masiva de los demandantes pues Bayer se reserva el derecho de rescindir el pacto si el número de personas que deciden no participar es excesivo.



Detalles financieros

Según información exclusiva reportada por Bloomberg, Bayer ha alcanzado acuerdos separados por un valor de al menos 3.000 millones de dólares para resolver casos existentes en Estados Unidos. Fuentes cercanas a estas negociaciones confidenciales indicaron que estos pactos incluyen la resolución de un veredicto de 2.100 millones de dólares dictado por un jurado de Georgia el año pasado, un dato que demuestra la magnitud de los pasivos que la empresa está intentando limpiar.

Bayer ha anunciado que elevará sus provisiones para litigios de 7.800 millones de euros a 11.800 millones de euros (aproximadamente 14.000 millones de dólares) para cubrir tanto los casos de glifosato como los relacionados con PCB (bifenilos policlorados). La compañía anticipa pagos relacionados con litigios por unos 5.000 millones de euros tan solo en 2026, lo que resultará en un flujo de caja libre negativo para el ejercicio fiscal actual. Para asegurar la liquidez inmediata necesaria para esta operación, Bayer ha asegurado una línea de crédito bancario de 8.000 millones de dólares.





¿Qué está pasando con las acciones de Bayer?

La empresa sostiene que la ley federal de EE. UU. impide las demandas estatales por falta de advertencia sobre riesgos de cáncer, dado que la EPA (Agencia de Protección Ambiental) ha dictaminado que el glifosato no es cancerígeno y no requiere etiquetas de advertencia.

La Corte Suprema de EE. UU. ha acordado escuchar la apelación de Bayer sobre este argumento a finales de abril. Bill Anderson, CEO de Bayer, ha calificado este caso junto con el acuerdo propuesto como un camino esencial para salir de la incertidumbre legal.

Mientras que las acciones subieron un 8% el martes tras conocerse los detalles, los títulos cayeron un poco más del 10% en las operaciones tempranas de Frankfurt el miércoles, reflejando la desconfianza de los inversionistas. Este giro refleja el temor latente a que, si la Corte Suprema no falla a su favor, una nueva etapa de litigios afecte la estructura financiera de la firma en el largo plazo.



Análisis técnico

Bayer AG (BAYN.DE) opera actualmente en torno a los EUR 43,61. El repunte inicial tras la divulgación del plan legal llevó la fuerza compradora a niveles de sobrecompra, con un RSI que superó los 84 puntos. Este impulso fue respaldado momentáneamente por una brecha alcista respecto a las medias móviles. Claramente el oscilador elevado anticipaba un agotamiento inminente.

La sobreextensión concluyó en un retroceso que no solo corrigió las ganancias previas, sino que provocó la ruptura de la EMA de 50 periodos (EUR 45,98). La capitulación de la jornada se confirmó cuando el precio perforó también la EMA de 200 periodos (EUR 44,49), invalidando el sesgo alcista de corto plazo. Actualmente, el RSI ha caído hasta los 34,6 puntos, situándose en una zona de debilidad por debajo del nivel medio de 50. Mientras la acción no logre recuperar el soporte de la media de 200, se podría entender que la desconfianza de los inversionistas predominará hasta que existan certezas mayores sobre el desenlace en la Corte Suprema.

Fuente: xStation5.

